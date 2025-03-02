جوارديولا غير راضٍ رغم فوز مانشستر سيتي على بليموث

حقق مانشستر سيتي، فوزًا مستحقًا على بليموث بنتيجة (3-1) في دور الـ16من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024/25، وذلك خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب “الاتحاد”.

ورغم التأخر بهدف في بداية اللقاء، تمكن السيتي من العودة وتحقيق الانتصار، ليحجز مقعده في الدور المقبل من البطولة.

إصابة ناثان آكي تثير القلق

لم يكن الانتصار مثاليًا بالنسبة للمدير الفني بيب جوارديولا، حيث تعرض المدافع الهولندي ناثان آكي لإصابة خلال الشوط الأول، مما اضطره للخروج بين الشوطين. وجاءت هذه الإصابة لتزيد من متاعب الفريق الدفاعية، حيث يعاني السيتي بالفعل من غيابات في الخط الخلفي.

جوارديولا يعبر عن قلقه

في تصريحات نشرتها صحيفة “ستاندرد” الإنجليزية، أبدى جوارديولا قلقه بشأن أزمة الدفاع، قائلًا: “الآن لدينا مدافعين مركزيين آخرين خارج التشكيلة بسبب الإصابة، أعتقد أننا سنفتقد ناثان آكي”.

إشادة بالصفقات الجديدة

ورغم القلق، أعرب جوارديولا عن امتنانه لإدارة النادي التي تعاقدت مع الثنائي فيتور ريس وخوسانوف لدعم الفريق، مشيرًا إلى أنهما كانا ضروريين للحفاظ على آمال السيتي في المنافسة على الألقاب. وأضاف: “لولا وصولهما، لما كانت لدينا فرصة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أو القتال على كأس الاتحاد الإنجليزي؛ كنا سنعتمد فقط على روبن دياز”.

مشاكل دفاعية مستمرة

اختتم جوارديولا حديثه بالتأكيد على أن الإصابات أثرت بشكل كبير على الفريق طوال الموسم، واصفًا وجود اللاعبين الجدد بـ”المعجزة” التي ساعدت الفريق على الاستمرار في المنافسة رغم الظروف الصعبة.