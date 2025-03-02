التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسيداد فى الدروي الإسباني

يستعد نادي برشلونة لمواصلة معركته من أجل لقب الدوري الإسباني عندما يستضيف ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا، في مباراة ستقام على ملعب مونتجويك (لويس كومبانيس الأولمبي).

يدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بعدما تمكن أتلتيكو مدريد من انتزاع الصدارة بفارق نقطتين بعد فوزه على أتلتيك بلباو، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث بنفس رصيد برشلونة، لكنه تراجع بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة أمام ريال بيتيس. ويسعى الفريق الكتالوني لاستعادة المركز الأول واستغلال أي تعثر لمنافسيه في الصراع على اللقب.

أداء برشلونة في الدوري

يعيش برشلونة فترة رائعة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة منذ بداية عام 2025، وحقق خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، مما عزز من آماله في التتويج باللقب. تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، تمكن الفريق من تطوير أسلوب لعبه وتحقيق نتائج إيجابية، مما يجعله مرشحًا بقوة للاستمرار في المنافسة حتى الجولات الأخيرة من المسابقة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسيداد

من المنتظر أن يدفع تشافي بتشكيلة قوية للحفاظ على سلسلة الانتصارات، ومن المتوقع أن تكون كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إينييغو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

أهمية المباراة

تعد هذه المواجهة اختبارًا مهمًا لبرشلونة، حيث يواجه فريقًا قويًا مثل ريال سوسيداد، الذي دائمًا ما يكون خصمًا صعبًا بفضل أسلوبه التكتيكي وقدرته على مفاجأة الكبار. وسيسعى الفريق الباسكي لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

الموعد والقنوات الناقلة

ستنطلق المباراة في 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها عبر قناة beIN Sports 1، مع تعليق المعلق حفيظ دراجي.

برشلونة يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة في سباق الليجا، وسيسعى بكل قوة لحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على منافسيه والاقتراب خطوة إضافية نحو اللقب.