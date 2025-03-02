بعد أزمة زيلينسكي وترامب.. بريطانيا تعلن عن 3 أهداف لـ«قمة لندن»

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن القمة التي تُعقد اليوم الأحد في لندن بشأن أوكرانيا تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.

وأوضح المكتب، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن"، أن الهدف الأول يتمثل في "تعزيز موقف أوكرانيا حاليًا، من خلال استمرار الدعم العسكري وزيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا".

أما الهدف الثاني، فيتمثل في "ضرورة التوصل إلى اتفاق قوي ودائم يحقق السلام المستدام في أوكرانيا، ويضمن قدرتها على ردع أي هجوم روسي مستقبلي والدفاع عن أراضيها".

وأضاف البيان أن الهدف الثالث هو "وضع الخطوات التالية للتخطيط لضمانات أمنية قوية لأوكرانيا".

وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن هذه القمة المهمة ستمنح الزعماء الأوروبيين فرصة لدفع الجهود نحو تحقيق "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا، وذلك بعد أن تعطلت المساعي الدبلوماسية عقب الاجتماع المثير للجدل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب "سي إن إن"، أكد داونينغ ستريت، السبت، أن "رئيس الوزراء جدد هذا الأسبوع دعمه الثابت لأوكرانيا، وأعرب عن عزمه إيجاد طريق يُنهي الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا، ويضمن لأوكرانيا سلامًا دائمًا قائمًا على السيادة والأمن".

ومن المقرر أن تجمع قمة لندن كلًّا من كير ستارمر وزيلينسكي مع عدد من زعماء أوروبا، إلى جانب رؤساء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار داونينغ ستريت إلى أن "رئيس الوزراء شدد على أنه لا يمكن التفاوض بشأن مستقبل أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا نفسها"، مؤكدًا هذا الموقف خلال استقباله الحار للرئيس زيلينسكي في داونينغ ستريت مساء السبت، قبيل انطلاق القمة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصل إلى لندن، السبت، لإجراء اجتماعات تمهيدية مع ستارمر، الذي قال في بيان إن العالم يقف أمام "نقطة تحول" بعد مرور ثلاثة أعوام على الحرب الروسية في أوكرانيا.