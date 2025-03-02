قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيجر تودّع أبطالها.. تفاصيل هجوم للقاعدة أسفر عن مصرع 11 جنديًا قرب حدود الجزائر
عملتها رنة تليفوني.. محمد رمضان يجبر بخاطر سيدة فائزة بـ100 ألف جنيه في برنامجه|شاهد
بعد أزمة زيلينسكي وترامب.. بريطانيا تعلن عن 3 أهداف لـ«قمة لندن»
صوته جميل .. نجم الأهلي يؤم المصلين في صلاة التراويح |فيديو
«ديمبلي» بعد الفوز على «ليل»: نعيش ديناميكية رائعة ومستعدون لمواجهة ليفربول
للتغذية السليمة فى رمضان.. نصائح عاجلة من تكنولوجيا الأغذية
أفضل وقت لأداء صلاة قيام الليل.. الافتاء توضح
«تعال نعيش اللحظة».. نانسي عجرم توجّه رسالةلـ محمد صلاح |شاهد
نجم الأهلي يحسم موقفه من عرض الزمالك.. ويؤكد: الاحتراف الخليجي «خيار وارد»
بعد تعرّضه لأزمة تنفسية.. بيان جديد للفاتيكان حول صحة البابا
«خايفة على اللي ظلموني».. فريدة سيف النصر توجّه رسالة لصنّاع مسلسل «العتاولة»|ماذا قالت؟
النيران وصلت السما والسبب صادم.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق سوق الجملة بطنطا| فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد أزمة زيلينسكي وترامب.. بريطانيا تعلن عن 3 أهداف لـ«قمة لندن»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن القمة التي تُعقد اليوم الأحد في لندن بشأن أوكرانيا تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.

وأوضح المكتب، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن"، أن الهدف الأول يتمثل في "تعزيز موقف أوكرانيا حاليًا، من خلال استمرار الدعم العسكري وزيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا".

أما الهدف الثاني، فيتمثل في "ضرورة التوصل إلى اتفاق قوي ودائم يحقق السلام المستدام في أوكرانيا، ويضمن قدرتها على ردع أي هجوم روسي مستقبلي والدفاع عن أراضيها".

وأضاف البيان أن الهدف الثالث هو "وضع الخطوات التالية للتخطيط لضمانات أمنية قوية لأوكرانيا".

وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن هذه القمة المهمة ستمنح الزعماء الأوروبيين فرصة لدفع الجهود نحو تحقيق "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا، وذلك بعد أن تعطلت المساعي الدبلوماسية عقب الاجتماع المثير للجدل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب "سي إن إن"، أكد داونينغ ستريت، السبت، أن "رئيس الوزراء جدد هذا الأسبوع دعمه الثابت لأوكرانيا، وأعرب عن عزمه إيجاد طريق يُنهي الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا، ويضمن لأوكرانيا سلامًا دائمًا قائمًا على السيادة والأمن".

ومن المقرر أن تجمع قمة لندن كلًّا من كير ستارمر وزيلينسكي مع عدد من زعماء أوروبا، إلى جانب رؤساء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار داونينغ ستريت إلى أن "رئيس الوزراء شدد على أنه لا يمكن التفاوض بشأن مستقبل أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا نفسها"، مؤكدًا هذا الموقف خلال استقباله الحار للرئيس زيلينسكي في داونينغ ستريت مساء السبت، قبيل انطلاق القمة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصل إلى لندن، السبت، لإجراء اجتماعات تمهيدية مع ستارمر، الذي قال في بيان إن العالم يقف أمام "نقطة تحول" بعد مرور ثلاثة أعوام على الحرب الروسية في أوكرانيا.

ترامب بريطانيا أوكرانيا زيلينسكي زيلينسكي وترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

احمد العوضي

رد فعل مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز على حلقة العوضي مع رامز جلال

تموين

التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات

سقوط أمطار

أمطار متفاوتة الشدة لمدة يومين.. تحذير من الأرصاد للمواطنين

عبد الحفيظ وبن شرقي

أشرف بن شرقي يكشف عن اللاعب الذي شجعه للانتقال للأهلي

العوضي

أحمد العوضي يكشف عن موعد زواجه في "رامز إيلون مصر"

خريطة كاملة بـ مواعيد مسلسلات رمضان 2025 وقنوات العرض

خريطة كاملة بـ مواعيد مسلسلات رمضان 2025 وقنوات العرض

ارشيفية

جحود الأبناء.. ابن يتخلص من والده ويشعل النيران بجسده بإحدى قرى الدقهلية

ترشيحاتنا

فتاة تسأل "طالما ربنا بيحبنا ليه خلق الجنة والنار"

فتاة تسأل: "طالما ربنا بيحبنا ليه خلق الجنة والنار"؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر

أحمد عمر هاشم: شهر رمضان شهد أعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي

الدكتور علي جمعة

وليك الجنة.. علي جمعة: لو واحد إداك عشرة جنيه قديمة خدها وابقى غيرها .. فيديو

بالصور

مسلسل جودر2 الحلقة1 .. تارا عماد تطلب الزواج من ياسر جلال

تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال

في أول أيام رمضان.. صحة الشرقية تضبط 31 طن مخللات فاسدة بأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكلة عزومات رمضان .. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

طلاسم مسلسل المداح

طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد