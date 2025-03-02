محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

نشر الفنان محمد صبحى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل الفنان مصطفى طه أحد النجوم الذين شاركوه فى عدد من أعماله.

وقال محمد صبحي : رحل الفنان مصطفي طه .. قابلته بمسرح الجلاء بجوار محطة سكك حديد مصر رمسيس عام ١٩٧٧ وكنت أقوم بتحضير عرض هاملت وهو كان يعمل عاملا بالسكة الحديد

أحبني وأحببته فطلب يعمل عاملا بسيطاً في الديكور .. ثم فجأة نظرت له بعد ثلاثة أشهر وجدت فيه ضالتي للبحث عن ممثل يلعب دور حفار القبور وهو مشهد صعب ومهم جدا.

وأضاف محمد صبحي : قررت أن يلعب الدور رغم أنه لم يمثل من قبل ولم يتعلم فقررت أعلمه وأقدمه وكان أداءه رائعاً ونجح أما الجمهور لأول مرة .. ثم أصبح ممثلا بالفرقة وقد مثل بعد ذلك مسرحية تخاريف ووجهة نظر والزيارة وأفلام العميل رقم ١٣ و أنكل زيزو حبيبي ومسلسل فارس بلا جواد.

وأوضح محمد صبحي : لقد حزنت لفراقك كنت إنسان رائع وفنان إجتهد وكان رائعاً و متواضعاً … ندعو الله له بالرحمة وأن يدخله فسيح جناته ولأسرته الصبر والسلوان.