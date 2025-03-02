منتخب مصر للشباب يواجه إيطاليا فى دورة ودية بتونس يونيو المقبل

يستعد منتخب مصر للشباب (مواليد 2005) للمشاركة في دورة ودية دولية للمنتخبات تحت 20 سنة، والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو 2025، وتأتي هذه المشاركة في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات القارية والدولية القادمة.

تفاصيل الدورة الودية:

ستشهد الدورة مشاركة منتخب إيطاليا، الذي يُعد أحد أبرز الفرق الأوروبية في هذه الفئة العمرية. وتُعتبر هذه المشاركة فرصة مهمة لمنتخب مصر للشباب للاحتكاك بمنافسة قوية واكتساب الخبرات الدولية.

يأمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدير الفني، في استغلال هذه البطولة لتحقيق الأهداف التالية:

تجربة اللاعبين: منح الفرصة للاعبين الشباب للظهور في منافسات دولية.

اكتساب الخبرات: تعزيز الخبرات الفنية والتكتيكية للاعبين.

الاستعداد للاستحقاقات القارية: تهيئة الفريق للمنافسات القادمة على المستوى القاري.

إشراف الاتحاد الأفريقي:

تخضع الدورة الودية لإشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تُعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية، كما تُسهم هذه البطولات في تعزيز كرة القدم النسائية من خلال مسابقات قوية ومتنوعة.