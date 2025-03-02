رد فعل غير متوقع من أحمد فهمي بعد اكتشاف مقلب "رامز إيلون مصر"

وقع الفنان أحمد فهمي، ضحية ثاني حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر".

وخضع الفنان أحمد فهمي لتجربة اختراع جديد، يشرحه أحد المشاركين في برنامج اكتشاف المواهب العلمية الوهمي "جولدن تالنت"، والذي يخدع به الفنان رامز جلال ضحاياه.

وأثناء التجربة، بدأ الروبوت طرح مجموعة من الأسئلة عليه، ليفشل في الإجابة، ويبدأ في مطالبة مقدمة البرنامج الوهمي بالحضور.

وتلقى الفنان أحمد فهمي، صعقات كهربائية، قبل أن يكتشف أن الروبوت، هو الفنان رامز جلال، ليقوم الفنان أحمد فهمي بالضحك، وكان رد فعل أحمد فهمي على المقلب متمثلا في صدمة مما يحدث وبرود أعصاب شديد مع الثبات الانفعالي وكأنه غير مدرك لما يحدث معه أو يتوقع أن هذا مقلب من مقالب رامز جلال.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .



برومو رامز جلال 2025

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبينن أن الروبوت ثمنه يصل 4 ألاف دولار.