إياد نصار: أتقنت اللهجة المصرية من الناس في الشارع المصري

أكد الفنان إياد نصار، أنه كنت متابع جيد للأفلام والمسلسلات المصرية منذ أن كنت متواجد في الأردن، مشيرا إلى أنه تعلمت اللهجة المصرية من الناس في الشارع عندما كنت متواجد في مصر.

وقال إياد نصار، أخلال لقاء له لبرنامج "حبر سري"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه مازال لدي بعض المصطلحات الصعبة في اللهجة المصرية، ولكني أحاول الحديث باللهجة المصرية بشكل كامل.

تجربة إنتاجية متماسكة

وتابع الفنان إياد نصار، أنه يسعى لتقديم تجربة إنتاجية متماسكة تتوافق مع معاييره الفنية التي يلتزم بها كممثل، موضحًا أنه لا يبحث فقط عن النجاح التجاري، بل يهدف إلى تقديم أعمال ذات جودة عالية تتسم بقصة متماسكة، شخصيات واضحة، وتطور منطقي للأحداث.