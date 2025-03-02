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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 24 13
العاصمة الإدارية 23 12
6 أكتوبر 23 13
بنهــــا 23 2
دمنهور 22 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 23 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 12
طنطا 21 12
دمياط 20 13
بورسعيد 22 12
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 11
العريش 22 08
رفح 21 08
رأس سدر 22 14
نخل 22 05
كاترين 17 01
الطور 22 12
طابا 21 10
شرم الشيخ 25 15
الإسكندرية 23 13
العلمين 22 11
مطروح 19 11
السلوم 20 10
سيوة 23 08
رأس غارب 24 13
الغردقة 24 13
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 14
شلاتين 26 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 17
الفيوم 24 10
بني سويف 24 10
المنيا 25 11
أسيوط 25 11
سوهاج 27 12
قنا 27 13
الأقصر 29 13
أسوان 30 14
الوادي الجديد 27 12
أبوسمبل 27 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 35 22
المدينة المنورة 30 18
الرياض 22 11
المنامة 21 16
أبوظبي 25 16
الدوحة 23 15
الكويت 22 08
دمشق 16 07
بيروت 18 14
عمان 19 09
القدس 19 06
غزة 20 14
بغداد 21 07
مسقط 26 20
صنعاء 27 08
الخرطوم 35 20
طرابلس 20 15
تونس 19 11
الجزائر 15 13
الرباط 20 10
 

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