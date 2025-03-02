مسلسل إخواتي الحلقة2 .. مصرع أحمد حاتم عند منزله

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل إخواتي العديد من الأحداث ، والذى بدأت بمقتل ربيع (أحمد حاتم) عند باب منزله وتقرر زوجته (جيهان الشماشرجي) أن تضع خطة مع إخواتها حتى لا تقع فى شبهة جنائية.



_وتقرر شقيقتها أحلام (روبي) أن تذهب الى عابدين (محمد ممدوح) الذى يعمل موظفا فى السجل المدني حتى يحصلوا على تصريح الدفن دون الرجوع لطبيب ولكنه يشترط أنه يقوم بهذه المهمة بعد زواجه من روبي.

-شيرين رضا تساعد سها (نيللي كريم) وتعطي لزوجها 100 ألف جنيه بعد أن أحرقت المصنع التى كانت تعمل به.

أبطال مسلسل اخواتي

مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.