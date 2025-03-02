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بث مباشر.. افتتاح السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بث مباشر.. افتتاح السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

الأوسكار
الأوسكار
نجلاء سليمان

افتتحت منذ قليل السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 97، لعام 2025، الذي يقام في مسرح دولبي، بلوس أنجلوس.

وتستعد السجادة الحمراء لاستقبال نجوم هوليوود في ختام مميز لموسم الجوائز، المستمر منذ عدة أشهر. 

ونشرت أكاديمية فنون وعلوم الصور، لقطات من استعدادات مسرح دولبي لاستقبال ضيوف حفل الأوسكار كعادته كل عام. 

كما أضافت الأكاديمية قائمة جديدة تضم مجموعة من مقدمي الجوائز في حفل الأوسكار، منهم هاريسون فورد، زوي سالدانا، صامويل جاكسون، أندرو جارفيلد وغيرهم. 

وكشفت الأكاديمية منذ أيام عن القائمة الأولية لمقدمي الجوائز، وضمت كل من هالي بيري، بينيلوبي كروز، إيل فانينج، ووبي جولدبيرج، سكارليت جوهانسون، وإيمي بولر، جون سكويب، بوين يانج.


وينضم هؤلاء إلى قائمة فائزي العام الماضي التي تضم إيما ستون وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور،  ودافين راندولف، حيث سيسلم كل منهم جائزته إلى مرشحي هذا العام.


كما كشفت أكاديمية الأوسكار عن البوستر الرسمي للنسخة 97 التي يستضيفها هذا العام الكوميديان كونان أوبراين، ويعرض عبر شاشة ABC الأمريكية.

كونان أوبراين حائز على جائزة الإيمي، ويتولى مهمة تقديم الأوسكار لأول مرة بعد رفاقه جيمي كيميل وكريس روك وديفيد ليترمان، وإيلين ديجينيرس وغيرهم. 

الأوسكار السجادة الحمراء حفل الأوسكار

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