قررت جهات التحقيق حبس شخصين بالسويس لحيازتهما كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجار.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط شخصين بالسويس لحيازتهما كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجار.

تم ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزتهما أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الإتجار بها.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بجلب الألعاب النارية من محافظة الجيزة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة السويس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها .