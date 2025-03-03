حبس ربة منزل لاتهامها بسرقة قرط ذهبي من طفلة في البحيرة

قررت جهات التحقيق حبس ربة منزل لاتهامها بسرقة “قرط ذهبي”من أذن طفلة أثناء تواجدها أمام إحدى المدارس بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بسرقة "قرط ذهبى" من أذن طفلة أثناء تواجدها أمام إحدى المدارس بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10/2/2025 تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من (مالك محل – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بسرقة قرط ذهبى من كريمته (10 سنوات) بأسلوب المغافلة ، حال تواجدها بالقرب من محل إقامتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) ، وبحوزتها القرط الذهبى المستولى عليه ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.