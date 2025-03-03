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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسما إبراهيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
هاجر هانئ

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم، متابعي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا من أحدث ظهور لها.

وتألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يصل إلى أعلى الركبة، ذا أكمام طويلة، وتميز التصميم باللون الأحمر الذي خلى من أي نقوشات أو تطريزات.

وكان تصميم الفستان يحمل حزامًا رفيعًا حول الخصر، مما أبرز رشاقتها، فيما حمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية "ديور".

أما من حيث الإكسسوارات، فقد انتعلت أسما إبراهيم حذاءً أنيقًا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت بمجموعة فاخرة من المجوهرات التي حملت توقيع "كارتييه".

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم رائعة بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجًا جذابًا اعتمد على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

أسما إبراهيم إطلالات أسما إبراهيم صور أسما إبراهيم

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