نتائج بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا

اشتعلت منافسات بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا بالنسخة رقم 52 من دورة الشهيد الرفاعي التي تقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأقيمت منافسات بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري للخماسي الحديث، حيث بلغ عدد المشاركين بالبطولة 82 طالبا وطالبة يمثلون 15 جامعة مصرية.. وقد أسفرت نتائج البطولة عن الآتي:

* فردى طلبة:

-المركز الأول: الطالب مروان أحمد السيد، الجامعة الكندية.

-المركز الثاني: الطالب يوسف محمد بيومي، الأكاديمية البحرية.

-المركز الثالث: الطالب أمر على مسعد، الأكاديمية البحرية.



* فردى طالبات:

-المركز الأول: الطالبة حبيبة هيثم إسماعيل، الأكاديمية البحرية.

-المركز الثاني: الطالبة جنى شريف إبراهيم، الجامعة البريطانية.

المركز الثالث: الطالبة دهب شريف مصطفى، الجامعة الأمريكية.

* فرق طلبة:

-المركز الأول: يوسف محمد بيومي - آمر على مسعد، الأكاديمية البحرية.

-المركز الثاني: أحمد عبد السلام - جوسان أشرف، جامعة الإسكندرية.

-المركز الثالث: ليسدى مالا ببللي - كريم أحمد سعد، الجامعة الأمريكية.

* فرق طالبات:

-المركز الأول: دهب شريف مصطفى - جنى برعي، الجامعة الأمريكية.

-المركز الثاني: رؤى مجدي سليمان - بسملة محمد عبد اللطيف، جامعة الإسكندرية.

-المركز الثالث: إسراء وائل عزت - فرح مجدى أمين، جامعة حلوان.

* فرق مختلط:

-المركز الأول: يوسف محمد بيومي - حبيبة هيثم إسماعيل، الأكاديمية البحرية.

-المركز الثاني: محمد جمال محمد - جنى شريف إبراهيم، الجامعة البريطانية.

-المركز الثالث: ليسدى مالا بيللي - دهب شريف مصطفى، الجامعة الأمريكية.