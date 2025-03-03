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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أوسكار 2025.. زوي سالدانا على السجادة الحمراء قبل حصولها على جائزة الأفضل

زوي سالدانا
زوي سالدانا
نجلاء سليمان

تألقت الممثلة زوي سالدانا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، قبل لحظات من حصولها المتوقع على جائزة أفضل ممثلة مساعدة. 

حصلت زوي سالدانا على العديد من الجوائز هذا العام في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Emilia Pérez.

افتتحت منذ قليل السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 97، لعام 2025، الذي يقام في مسرح دولبي، بلوس أنجلوس.

ونشرت أكاديمية فنون وعلوم الصور، لقطات من استعدادات مسرح دولبي لاستقبال ضيوف حفل الأوسكار كعادته كل عام. 

وأضافت الأكاديمية قائمة جديدة تضم مجموعة من مقدمي الجوائز في حفل الأوسكار، منهم هاريسون فورد، زوي سالدانا، صامويل جاكسون، أندرو جارفيلد وغيرهم. 

وكشفت الأكاديمية منذ أيام عن القائمة الأولية لمقدمي الجوائز، وضمت كل من هالي بيري، بينيلوبي كروز، إيل فانينج، ووبي جولدبيرج، سكارليت جوهانسون، وإيمي بولر، جون سكويب، بوين يانج.

وينضم هؤلاء إلى قائمة فائزي العام الماضي التي تضم إيما ستون وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور، ودافين راندولف، حيث سيسلم كل منهم جائزته إلى مرشحي هذا العام.

وكشفت أكاديمية الأوسكار عن البوستر الرسمي للنسخة 97 التي يستضيفها هذا العام الكوميديان كونان أوبراين، ويعرض عبر شاشة ABC الأمريكية.

كونان أوبراين حائز على جائزة الإيمي، ويتولى مهمة تقديم الأوسكار لأول مرة بعد رفاقه جيمي كيميل وكريس روك وديفيد ليترمان، وإيلين ديجينيرس وغيرهم.

الأوسكار زوي سالدانا حفل الأوسكار

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