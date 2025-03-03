رياح وشبورة .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الاثنين

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة، كما حذرت من تكون شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 23 2

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 12

طنطا 21 12

دمياط 20 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 11

العريش 22 08

رفح 21 08

رأس سدر 22 14

نخل 22 05

كاترين 17 01

الطور 22 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 23 13

العلمين 22 11

مطروح 19 11

السلوم 20 10

سيوة 23 08

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 24 10

بني سويف 24 10

المنيا 25 11

أسيوط 25 11

سوهاج 27 12

قنا 27 13

الأقصر 29 13

أسوان 30 14

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 27 14