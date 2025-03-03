المدارس تحذر الطلاب: الغياب في رمضان هيخسركم درجات

أعلنت المدارس عن تحذيرات عاجلة للطلاب، شددت خلالها على ضرورة مراعاة الإلتزام بالحضور لأن الغياب في رمضان سوف يؤثر على درجات الأداءات الصفية والسلوك والتقييمات

وقالت المدارس للطلاب: انتظامكم في الحضور يضمن للطالب الحصول على أعلى الدرجات

️كما شددت المدارس على أن التقييمات مستمرة لطلاب المدارس خلال شهر رمضان، نافية ما يتردد حول إلغاءها .

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قام بجولة تفقدية بمبنى ديوان عام الوزارة لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومتابعة سير العمل وتنفيذ آلياته بالإدارات المركزية المختلفة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع العاملين، وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة.

وقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف التهنئة لجميع العاملين، مشيدًا بالتفاني والإخلاص الذي يظهره الموظفون في أداء مهامهم، وتقديره للجهود المبذولة من قبلهم لتحقيق رؤية الوزارة في تطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن نجاح الوزارة يعتمد بشكل كبير على العمل الجماعي والتعاون بين جميع العاملين.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، حيث شملت الزيارة الإدارات العامة لمستشاري تنمية المواد الدراسية، والتعليم الخاص، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، والمركزية للشئون المالية، والمركزية لتطوير المناهج وعدد من مكاتب العاملين، مطالبا العاملين بالوزارة بأهمية تعزيز روح التعاون والمشاركة، مما ينعكس على قدرتهم على تحقيق الأهداف المشتركة وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة.

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا أكد خلاله أنه يتقدم بالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم..داعيا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.