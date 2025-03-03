موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 3 رمضان

ينتظر مواطنو محافظة القليوبية موعد أذان المغرب اليوم الإثنين والذي يوافق الثالث من شهر رمضان الكريم ، وبحسب إمساكية شهر رمضان والموقع الالكترونى لهيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان المغرب وتناول طعام الافطار الساعة 5:55 مساء.



وجاءت مواقيت الصلاة بمحافظة القليوبية فى ثالث أيام رمضان الكريم، كالتالي السحور 2: 32 صباحا والإمساك 4:34 والفجر 4:52 صباحاً والشروق6:21 صباحاً والظهر 12:07 ظهرا والعصر 3:25 مساء وصلاة المغرب الساعة 5:55 مساء.



من جانبه أعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية قامت بحملة نظافة وتعقيم شملت جميع مساجد المديرية التي تقام فيها صلاة الجمعة والتراويح خلال الشهر الكريم.



وأشار وكيل الوزارة إلى أنه قد تم تخصيص 723 مسجدا لاقامة صلاة التهجد خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة الى تخصيص 297 مسجدا لاقامة صلاة الاعتكاف خلال الشهر الكريم.



واضاف أن عدد الساحات التي تم تجهيزها للصلوات وصلاة العيد بلغت 453 ساحة وعدد موائد الرحمن المصرح لها 15 مائدة.