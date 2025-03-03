فطارك عندنا.. لحم مشوي وورق عنب والمقبلات سمبوسة وأم علي

تحضير سفرة إفطار كاملة في رمضان يتطلب تنوعًا في الأطباق لتلبية جميع الأذواق وتوفير عناصر غذائية متكاملة.. إليك قائمة مقترحة لسفرة رمضانية متكاملة وشهية:

المقبلات:

شوربة العدس أو شوربة الدجاج بالكريمة

سمبوسة باللحم أو الجبن

كبيبة مقلية

سلطة الفتوش أو سلطة الطحينة

ورق عنب محشي

الطبق الرئيسي:

أرز بالشعرية مع دجاج مشوي

مكرونة بشاميل

لحم مشوي أو محشي بالخضار

محشي ورق عنب أو كوسا

المشروبات:

تمر هندي أو قمر الدين

خروب أو سوبيا

عصير برتقال أو ليمون بالنعناع

الحلويات:

قطايف محشية بالقشطة أو الجوز

كنافة بالجبن أو الكريمة

أم علي أو بسبوسة

إضافات على السفرة:

خبز عربي أو شامي

لبنة أو جبن

زيتون ومخللات

بهذه التشكيلة، تكون السفرة غنية بالمذاقات وتناسب جميع الأذواق.