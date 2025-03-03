قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنسبة 40%.. الداخلية توفر سلعا مخفضة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان
طمعا في توك توك.. عاطل وزوجته يطلقان الرصاص على سائق بأكتوبر
مصابو غزة من القاهرة: الرئيس السيسي رجل عظيم وقف ضد تصفية القضية الفلسطينية
لماذا فرض الله صيام رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك لوعيد شديد
تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 3 مارس 2025
قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان تقدّم خدماتها لـ 154 مريضًا فلسطينيًا
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
رسميا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في ثالث أيام شهر رمضان
وزير الطاقة الإسرائيلي: سنمنح ويتكوف والوسطاء مهلة لتقديم مقترح جديد
ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات
وزير الخارجية يتابع مع العناني خطة التحرك المستقبلية لحملة الترشح لليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد فلسطينيين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار في وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف في وسط مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين.

 كما أشارت المصادر إلى استمرار إطلاق النار من قبل آليات الاحتلال في منطقة "السناطي" شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأكدت وسائل الإعلام أيضًا أن طائرة مروحية إسرائيلية أطلقت النار في عرض بحر خان يونس وشمالها، بينما استهدفت آليات الاحتلال مناطق شرقي جباليا شمال القطاع.

وكان 6 فلسطينيين قد استشهدوا وأصيب آخرون يوم الأحد، نتيجة القصف العشوائي وإطلاق قوات الاحتلال النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وتستمر قوات الاحتلال في خروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة منذ 19 يناير الماضي. حيث أعلن "المكتب الإعلامي الحكومي" في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 900 خرق لهذا الاتفاق، مما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع.

كما قررت حكومة الاحتلال أمس الأحد وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مما عرقل دخول المفاوضات للمرحلة الثانية. ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، تستمر كل منها لمدة 42 يومًا، بوساطة من مصر وقطر ودعم من الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت قوات الاحتلال بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير الماضي إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح استشهاد فلسطينيين جنوبي قطاع غزة منطقة السناطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.. اعرف تفاصيله

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3 مارس 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص وتريلا بأسيوط

13 جثة ومصابين.. الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وتريلا بأسيوط

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الاهلي والزمالك

إلغاء القمة الودية بين الأهلي والزمالك في العراق بعد قرارات رابطة الأندية

جيلبرتو

خاص.. أول تعليق من جيلبرتو بعد ظهوره في إعلان إستاد الأهلي

ترشيحاتنا

برج القوس

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 3 مارس 2025: دخل غير متوقع

طاجن ورق عنب

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة بأسرار المحلات

تشيكن بيكاتا

طريقة تحضير «تشيكن بيكاتا» في البيت

بالصور

احرص على تناول البيض بأشكاله المختلفة في وجبة السحور..لهذه الأسباب

احرص على تناول البيض بأشكاله المختلفة فى وجبة السحور..لهذه الأسباب
احرص على تناول البيض بأشكاله المختلفة فى وجبة السحور..لهذه الأسباب
احرص على تناول البيض بأشكاله المختلفة فى وجبة السحور..لهذه الأسباب

فطارك عندنا.. لحم مشوي وورق عنب والمقبلات سمبوسة وأم علي

فطار رمضان
فطار رمضان
فطار رمضان

5 أضرار تصيب جسمك عند تناول القطايف في رمضان.. وهذه الطريق المثلى لتحضيرها

القطايف
القطايف
القطايف

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البط المسلوق المتحمر

طريقة عمل البط المسلوق المتحمر
طريقة عمل البط المسلوق المتحمر
طريقة عمل البط المسلوق المتحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد