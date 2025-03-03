ريال مدريد يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لوريوس العالمية لأفضل فريق في 2025

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة المرشحين للتتويج بجائزة لوريوس العالمية لأفضل فريق في العالم لعام 2025، وذلك وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي. وجاء ترشيح الفريق الملكي ضمن قائمة تضم عددًا من الفرق والمنتخبات الرياضية البارزة التي تنافس على الجائزة المرموقة.

المنافسون على الجائزة:

يتنافس ريال مدريد على الجائزة مع عدة فرق ومنتخبات رياضية مرموقة، منها:

المنتخب الإسباني لكرة القدم.

فريق الفورمولا 1 مكلارين.

فريق بوسطن سيلتيكس لكرة السلة.

المنتخب الأمريكي لكرة السلة.

فريق برشلونة لكرة القدم للسيدات.

حفل توزيع الجوائز:

سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة لوريوس خلال حفل يقام في قصر ثيبيليس بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم الاثنين 21 أبريل 2025. وسيتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من شخصيات بارزة في عالم الرياضة.

تركيز ريال مدريد على التحديات القادمة:

في سياق آخر، يوجه ريال مدريد تركيزه نحو الأسبوع الحاسم الذي يبدأ بمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل. وتأتي هذه المباراة وسط تحضيرات مكثفة من قبل المدير الفني كارلو أنشيلوتي، الذي يواجه تحديًا كبيرًا بسبب قضية الإيقافات والتحذيرات التي تهدد بعض لاعبيه.

اللاعبون المهددون بالإيقاف:

يواجه خمسة من لاعبي ريال مدريد خطر الغياب عن لقاء الإياب ضد أتلتيكو مدريد، المقرر على ملعب ميتروبوليتانو في 12 مارس، في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب. وتشمل قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف:

إدواردو كامافينجا.

إندريك.

لوكا مودريتش.

أوريلين تشواميني.

أنتونيو روديجر.

ويُعتبر هؤلاء اللاعبون عناصر محورية في تشكيلة الفريق، مما يجعل إدارتهم خلال المباراة القادمة أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم فقدانهم في المباراة الحاسمة المقبلة.