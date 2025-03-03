بعد غياب رونالدو .. نتائج سلبية لـ النصر السعودي قبل لقاء استقلال طهران

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه أمام استقلال طهران الإيراني، في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهد التشكيل غياب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة المرتقبة أمام استقلال إيران وسط تأكيد بأنه يعاني إرهاق بدنى فقط وليس مصابا وسيشارك في المباريات القادمة بشكل طبيعي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، محمد فتيل، سالم النجدي

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، أنخيلو

خط الهجوم: أيمن يحيى، جون دوران، وساديو ماني

نتائج النصر السعودي حال غياب رونالدو

ويعد غياب رونالدو عن فريق النصر في المواجهات القارية حدثا ليس فريدا حيث غاب الدون عن 3 من أصل 8 مباريات لعبها النصر قاريا.

غاب عن مواجهة الشرطة العراقي في الجولة الافتتاحية وتعادل النصر وقتها 1-1 وبعدها غاب عن السد القطري وخسر العالمي 2-1 وثم تعادل مع برسبوليس الإيراني سلبيا.

وفي وجود رونالدو سجل أفضل لاعب في العالم 6 أهداف في شباك كلا من الريان القطري والعين الإماراتي وثنائية أمام الغرافة القطري ومثلهما أمام الوصل الإماراتي