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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس اتحاد المحامين العرب يدين قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة

رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام
رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أدان رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وطالب رئيس اتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجدد عبدالحليم علام، موقف اتحاد المحامين العرب، الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قطاع غزة غزة المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام

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