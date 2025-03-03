قرار من النيابة بشأن ضبط كميات كبيرة من السجائر قبل بيعها بالسوق السوداء

قررت جهات التحقيق التحفظ على كميات كبيرة من السجائر بعد ضبطها بحوزة 3 سائقين بمنطقة الداخلة بالوادى الجديد.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (3 سائقين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الداخلة بالوادى الجديد ، وبحوزتهم (95 ألف و 300 علبة سجائر مختلفة الأنواع).

وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارتين "نقل" بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وبحوزتهما (أكثر من 430 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.