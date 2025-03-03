إم جي 5 أعلى فئة بصمة بأقل سعر لكسر الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، إلى جانب عناصر التصميم الداخلية والخارجية، بين فئة السيارات الرياضية والهاتشباك والسيدان.

وتعتبر السيارة إم جي 5 هي أرخص سيارة من فئة السيدان قدمتها MG الصينية في السوق المصري، وظهرت إحدى هذه الطرازات في سوق السيارات ولكن بحالة "كسر الزيرو" بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

وجاءت هذه السيارة بسعر يبلغ 950 ألف جنيه، مع انتمائها للفئة عالية التجهيزات LUXURY موديل 2024، ولكن ننصح دومًا بأهمية الفحص الفني الشامل قبل إتمام عملية شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بالإضافة إلى متابعة متوسط الأسعار في السوق.

إم جي 5 موديل 2024

القدرات الفنية لمحرك السيارة إم جي 5

تستمد السيارة إم جي 5 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع إنتاج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT.

استهلاك الوقود للسيارة إم جي 5 موديل 2024

يقدر متوسط استهلاك السيارة إم جي 5 من الوقود بحوالي 5.8 لتر، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

معدل التسارع للسيارة إم جي 5

تعتمد السيارة إم جي 5 على تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية.

إم جي 5 موديل 2024

الأبعاد الخارجية وتصميم إم جي 5 موديل 2024

تأتي السيارة إم جي 5 موديل 2024 بمصابيح ضباب، وأخرى أمامية حادة الشكل، مع شبكات متعددة المقاطع بلمسات من الكروم، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، فتحة سقف، مع نسبة طول كلي بلغت 4601 مم، وعرض 1818 مم، و1489 مم للارتفاع.

تجهيزات السيارة إم جي 5 موديل 2024

تضم السيارة خاصية الدخول بدون مفتاح، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة عرض 8 بوصات تعمل باللمس، نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، كاميرا 360 درجة، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، وسائد هوائية أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، فرامل يد إلكترونية، مقاعد جلد بتحكم كهربائي في أوضاع الجلوس.