تبدأ من 118 ألف ريال سعودي .. أسعار ومواصفات جيتور X90 PLUS العائلية

تواصل جيتور الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بطرح الكثير من الإصدارات الرياضية المتنوعة، سواء من فئة الـ SUV، أو الطرازات ذات الطابع الرياضي العائلي، منها النسخة الشهيرة X90 PLUS موديل 2025، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 118ألف ريال سعودي.

القدرات الفنية للسيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025

تقدم السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025 بمحرك تيربو بنزين سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات DCT أوتوماتيكي الأداء مزدوج القابض، مع تقنية الجر الأمامي، واستهلاك وقود بحوالي 13.7 كيلومتر لكل لتر.

جيتور X90 PLUS

وتعتمد السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025 على محرك اخر بنزين تيربو رباعي الأسطوانات أيضًا، ولكن بسعة 2000 سي سي، وقادر هذا المحرك على انتاج قوة إجمالية قدرها 254 حصانا وعزم أقصى للدوران 390 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

تجهيزات السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025

تضم السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025 مجموعة كبيرة من التجهيزات منها، شاحن لاسلكي سريع للهواتف الذكية، فتحة سقف بانوراما كهربائية التحكم، فتحات للتكييف بالمقاعد الخلفية، شاشة رقمية مقاس 12.3 بوصة، شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، مع إمكانية دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، منفذ 12 فولت، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 8 مكبرات صوتية، إضاءة محيطية LED متعددة الألوان، خاصية ميرور لينك، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

جيتور X90 PLUS

وسائل الحماية والأمان للسيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025

زودت السيارة بنظام التحذير من التصادم الأمامي، مثبت راداري متكيف للسرعة، نظام ثبات إلكتروني، عدد 6 وسائد هوائية، كاميرا للرؤية المحيطية 360 إضافة إلى كاميرا خلفية، مستشعرات ركن، نظام التحكم في قوة الجر، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام كشف النقط العمياء، مساعد تحذير مغادرة المسار، توزيع كهربائي لقوة الفرامل بنظام EBD، مانع الانغلاق ABS، مساعد تجاوز التلال وخوض المنحدرات.

جيتور X90 PLUS

أسعار السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة جيتور X90 PLUS في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 118,691 ريالا سعوديا للفئة الأولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 125,775 ريالا سعوديا.