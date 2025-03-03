سوزوكي سياز 2024 كسر زيرو أوتوماتيك بهذا السعر

تعتبر السيارة سوزوكي سياز واحدة من أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في الشارع المصري، وتواصل السيارة تألقها في سوق السيارات المستعملة، بعد أن ظهرت بحالة "كسر الزيرو"، ضمن موديلات 2024.

وبلغ سعر السيارة سوزوكي سياز 2024 نحو 900 ألف جنيه، بعد أن قطعت مسافة إجمالية بلغت 5500 كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، ولكن ننصح المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل.

سوزوكي سياز 2024

القدرات الفنية لمحرك السيارة سوزوكي سياز 2024

تعتمد السيارة سوزوكي سياز 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنية الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، يمكنه انتاج 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية قياسيًا.

تجهيزات السيارة سوزوكي سياز 2024

تضم السيارة سوزوكي سياز 2024 عدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من الأوامر الصوتية.

سوزوكي سياز 2024

زودت السيارة سوزوكي سياز 2024 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD، مانع السرقة، إنذار، ريموت تحكم، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية بعدد 2، زجاج كهربائي لجميع النوافذ.

الأبعاد الخارجية وتصميم السيارة سوزوكي سياز 2024

تضم السيارة سوزوكي سياز 2024 جنوط رياضية، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، إشارات جانبية ناحية المرايات، شبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، قاعدة عجلات بطول كلي 2650 مم، مع نسبة طول كلي 4490 مم، وعرض إجمالي 1730 مم، و1475 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 495 لتر.