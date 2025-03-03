14 يوما.. تفاصيل أزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني في اتهامه بالسب والقذف

14 يومًا فقط تفصلنا عن إنهاء الأزمة بين بلوجر شهير متهم بسب الإعلامية رضوى الشربيني، في السطور التالية نرصد القصة الكاملة من البداية.

تستعد محكمة القاهرة الاقتصادية لإصدار حكمها في القضية الشهيرة التي يتهم فيها البلوجر الشهير بالسب والقذف ضد الإعلامية رضوى الشربيني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحكم في 17 مارس 2025، في جلسة تشهد اهتمامًا واسعًا من الجمهور ووسائل الإعلام.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى اتهام الإعلامية رضوى الشربيني للبلوجر الشهير بإطلاق تصريحات مسيئة لها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البلوجر عدة منشورات تضمنت هجومًا لاذعًا عليها، وتوجيه اتهامات غير صحيحة تضر بسمعتها وشخصيتها العامة، مما دفع الشربيني إلى تقديم بلاغ ضده يتضمن تهم السب والقذف.

وفي سياق التحقيقات، تبين أن البلوجر استخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يشتمل على عبارات تسيء للشربيني، مما استدعى تدخل السلطات القانونية في القضية.

ردود فعل الشربيني

ردت رضوى الشربيني على الهجوم في عدة مناسبات عبر برامجها الإعلامية، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو تشويه صورتها.

كما دعت إلى محاكمة جميع من يتجاوز حدود اللياقة والأخلاق على الإنترنت، محذرة من استخدام السوشيال ميديا كمنصة للإساءة للآخرين.

الجلسة الأولى والمحاكمة

في الجلسة الأولى من المحاكمة، حضر كل من البلوجر والشربيني محاميهما، حيث قدم محامي الإعلامية رضوى الشربيني كافة الأدلة التي تدين البلوجر، بما في ذلك الصور والمقاطع التي تضمنت الإساءة.

من جانب آخر، نفى البلوجر التهم الموجهة إليه، وأكد أنه لم يقصد الإساءة لها وإنما كانت آراؤه الشخصية التي يرى أنها تمس سلوكها العام.

موعد الحكم

القرار النهائي في القضية سيصدر في جلسة يوم 17 مارس 2025، مما يجعل هذه الجلسة محط اهتمام كبير من وسائل الإعلام ومتابعي القضية.

تأثير القضية على منصات التواصل الاجتماعي

هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا، خاصة فيما يتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر الإساءة والتشهير، حيث يرى البعض أنها قضية مهمة في مسار مكافحة التنمر الإلكتروني وحماية الأفراد من الهجمات الرقمية التي قد تؤثر على حياتهم الشخصية والمهنية.