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مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 3.. مليجي يهدد فواكه بالطلاق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 3.. مليجي يهدد فواكه بالطلاق

عقبال عندكوا
عقبال عندكوا
شروق سلامة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل عقبال عندكوا أحداثا جديدة، حيث أبلغ مستر عطية، البطلة فواكه، أمام الجميع، بأنها ستكون رائدة المكوك، وأن رحلتها إلى الفضاء ستستمر لمدة 25 عامًا، على أن تعود إلى الأرض في عام 2050.

وفي سياق الأحداث، استدعى مستر عطية الأسطى مليجي ليخبره بمكان فواكه، فبادر بتهديدها بالطلاق والزواج من صديقتها سمسمة إن لم تعد فورًا، لكن فواكه لم تكترث لكلامه واستمرت في رحلتها الفضائية. 

وبعد عودتها، قررت إنهاء علاقتها بـ مليجي وطلبت الطلاق، لينتهي بذلك فصل فواكه ومليجي في القصة.

من ناحية أخرى، تلقت صفا عرض عمل مميز يتطلب منها تأجيل حفل زفافها، ما وضع حمزة في مأزق بين قبول تأجيل الزواج أو رفضه، مما يزيد من تعقيد علاقتهما.

مواعيد عرض مسلسل عقبال عندكوا
 

• قناة CBC: الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة الحلقات في 11 صباحًا و1:30 صباحًا.
• قناة CBC دراما: الساعة 10:30 مساءً، مع الإعادة في 7:30 صباحًا و2:45 صباحًا.
• قناة ON E: الساعة 12:45 صباحًا، مع إعادة في 9:15 صباحًا.
• قناة ON E دراما: الساعة 6 مساءً، مع الإعادة في 1:30 صباحًا و4:30 صباحًا.

عودة إيمي سمير غانم بعد غياب

يُعد عقبال عندكوا أول عمل درامي لإيمي سمير غانم في رمضان منذ 5 سنوات، بعد آخر ظهور لها في مسلسل سوبر ميرو عام 2019، كما أنه يعيد التعاون بينها وبين حسن الرداد بعد 7 سنوات من آخر عمل مشترك لهما، وهو مسلسل عزمي وأشجان.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب إيمي سمير غانم وحسن الرداد كل من:
    •    محمد ثروت.
    •    إنعام سالوسة.
    •    عارفة عبد الرسول.
    •    علاء مرسي.
    •    حجاج عبد العظيم.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، ومن إنتاج أحمد السبكي.

مواعيد عرض المسلسل


‏    • CBC: الساعة 8:30 مساءً، والإعادة 1:30 صباحًا و11:00 صباحًا.
‏    • ON: الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة 8:00 صباحًا.
    • يعرض أيضًا بالتزامن على منصة Watch It الرقمية.

حسن الرداد ايمي سمير غانم عقبال عندكو

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