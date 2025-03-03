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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يدين حادث الدهس في مانهايم الألمانية ويؤكد رفضه لاستهداف الأبرياء

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
محمد شحتة

شهدت مدينة مانهايم الألمانية حادث دهس مأساويًا، حيث قام رجل ألماني يبلغ من العمر 40 عامًا، قادمًا من ولاية راينلاند بفالتس، بقيادة سيارته عمدًا نحو حشد من الناس في وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بينهم خمسة في حالة حرجة.

وأفادت النيابة العامة في مانهايم بأن هناك مؤشرات قوية على أن المشتبه به يعاني من مرض نفسي، وهو ما يُرجح أن يكون الدافع وراء الحادث. وفي نفس السياق، أكد وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبيرغ، توماس شتروبل، أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى دوافع إرهابية أو دينية للحادث، وأن الأمر يبدو كعمل فردي.

وأعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن أسفه الشديد للحادث، مؤكدًا رفضه التام لاستهداف الأبرياء بأي شكل من الأشكال. ويثمن المرصد جهود السلطات الألمانية في التعامل السريع مع الحادث، والإعلان عن هوية الفاعل ودوافعه. كما يشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات النهائية قبل إصدار أي استنتاجات متسرعة، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

مرصد الأزهر حادث دهس التطرف الأزهر الشريف ألمانيا

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