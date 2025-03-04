مصرع زوج وزوجته وإصابة ابنتهما في حادث تصادم مروع بالشرقية

لقي زوج وزوجته مصرعهما فيما أصيبت نجلتهما في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع سيارة نقل ثقيل امام المظلات اتجاه السلام دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفى بلبيس وتم التحفظ علي الجثث بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال كل من "إبراهيم ح م ا" 77 سنة مقيم القاهرة "جثة هامدة" و"مريم ص ا" 54 سنة مقيمه القاهرة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثث بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم استقبال "همسة ا ح" 30 سنة مقيمة القاهرة مصابة بنزيف بالمخ وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وإخطار النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي مع سيارة نقل ثقيل أمام المظلات اتجاه السلام دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بلبيس وتم التحفظ علي الجثث بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.