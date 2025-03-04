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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب رونالدو عن رحلة النصر إلى إيران يثير الجدل

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
رباب الهواري

أثار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن رحلة فريقه إلى إيران لمواجهة استقلال طهران في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة تساؤلات عديدة، وسط تقارير إعلامية متضاربة حول السبب الحقيقي وراء استبعاده من قائمة المباراة.

غياب مفاجئ عن قائمة النصر

رغم مشاركة رونالدو لمدة 90 دقيقة في خسارة النصر أمام العروبة (1-2) في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، إلا أن النادي قرر عدم اصطحابه إلى طهران لمواجهة استقلال على ملعب “آزادي”. هذا القرار أثار تكهنات عديدة، خاصة مع تردد أنباء عن طلب النصر نقل المباراة إلى أرض محايدة، وهو ما لم يلقَ قبول الفريق الإيراني.

عقوبة محتملة وراء الاستبعاد؟

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن سبب غياب رونالدو يعود إلى مخاوف قانونية قد يتعرض لها في إيران. وذكرت الصحيفة أن النجم البرتغالي مهدد بعقوبة تصل إلى 99 جلدة بسبب حادثة تعود إلى عام 2023، حين التقى بالرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية، وقام بمعانقتها وتقبيلها على جبينها كتعبير عن تقديره لفنها. ونظرًا للقوانين الإيرانية التي تحظر مثل هذه التصرفات بين الرجال والنساء غير المرتبطين، اعتُبر هذا السلوك مخالفًا للقوانين المحلية، ما أثار مخاوف بشأن تعرضه لعقوبة محتملة حال دخوله البلاد.

السفارة الإيرانية تنفي المزاعم

في المقابل، نفت السفارة الإيرانية في تصريحات نقلتها إذاعة “talkSPORT” الإنجليزية صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أنه لا توجد أي تهديدات قانونية ضد رونالدو، وأنه كان بإمكانه دخول إيران دون مشاكل. ومع ذلك، لم يصدر أي توضيح رسمي من نادي النصر حول السبب الحقيقي وراء عدم سفر نجمه الأول.

جدل مستمر حول القرار

لا يزال الغموض يحيط بقرار استبعاد رونالدو من هذه المواجهة المهمة، خاصة أن حضوره كان سيشكل إضافة قوية للنصر في سعيه للتأهل إلى الدور التالي. وبينما تتضارب التقارير حول الأسباب الحقيقية لغيابه، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان هذا القرار يعود لأسباب قانونية، فنية، أو حتى احترازية من النادي السعودي.

كريستيانو رونالدو استقلال طهران كورة عالمية النصر السعودى دورى ابطال آسيا

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