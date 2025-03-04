الداخلية توجه نصائح هامة لقيادة آمنة فى الطقس السيئ

وجهت وزارة الداخلية عدة نصائح لقائدى المركبات للقيادة أثناء الشبورة المائية وسقوط الأمطار .

نصائح القيادة اثناء سقوط الأمطار

- خفض سرعة السيارة إلى 30 كم / الساعة.

– إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض.

– إستخدام أنوار الإنتظار أثناء الشبورة - إستخدام أنوار الشبورة.

– فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.

– إستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة – إستخدام آلة التنبية على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

– الإلتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال.

– مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

– الإلتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظاً على سلامتك ) .

وجاء ذلك حرصاً على سلامة قائدى المركبات على كافة الطرق يرجى إتباع الإجراءات الإحترازية أثناء الشبورة المائية.