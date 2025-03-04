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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استكمال الجولة السابعة عشرة من الدورى ..تعرف على مباريات اليوم

الدورى المصرى
الدورى المصرى
رباب الهواري

تتواصل اليوم الثلاثاء 4 مارس، منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري Nile بإقامة ثلاث مواجهات قوية، حيث يسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث من أجل حسم موقعه في جدول الترتيب قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من البطولة. 

وتعد هذه الجولة الأخيرة التي ستحدد الفرق التسعة الأوائل الذين سيتنافسون على لقب الدوري، بينما ستخوض الفرق الأخرى صراعًا من أجل تفادي الهبوط إلى دوري المحترفين.

مباريات الثلاثاء 4 مارس

يشهد اليوم إقامة ثلاث مباريات قوية، تبدأ جميعها في تمام الساعة التاسعة مساءً:
    •    الاتحاد السكندري × سموحة
    •    إنبي × الزمالك
    •    زد إف سي × الإسماعيلي

تسعى الفرق لتحقيق الفوز لضمان مركزها في النصف الأول من الترتيب، حيث يطمح الزمالك لتعزيز موقفه في المنافسة، بينما يأمل الإسماعيلي في تحسين نتائجه هذا الموسم.

مواجهات الأربعاء 5 مارس

تستكمل الجولة غدًا، الأربعاء 5 مارس، بثلاث مواجهات أخرى تُلعب جميعها في نفس التوقيت:
    •    الأهلي × طلائع الجيش
    •    بتروجت × غزل المحلة
    •    بيراميدز × سيراميكا

يدخل الأهلي المواجهة أمام طلائع الجيش ساعيًا لمواصلة تحقيق الانتصارات، فيما يأمل بيراميدز في استعادة توازنه أمام سيراميكا، بينما يتطلع بتروجت وغزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفهما في الجدول.

 

القناة الناقلة للدورى

 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

الزمالك سموحة الاسماعيلي إنبي زد الدورى المصرى الاتحاد السكندرى

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