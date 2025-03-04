سلامتك يا أشرف.. روجينا تعلن عن تعرض زوجها لوعكة صحية

كشفت الفنانة روجينا، عن تعرض زوجها أشرف زكي نقيب الفنانين لوعكة صحية.

ونشرت روجينا صورة من داخل مستشفى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام عبر خاصية “ستوري” وعلقت عليها: “الحمد والشكر لله..سلامتك يا أشرف”.

تواصل الفنانة روجينا تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسلها “ حسبة عمري ” ، والذي من المقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني .

ومن المقرر ان يظهرن عدد من الفنانات كضيفات شرف هذا العام من خلال مسلسلها الجديد “ حسبة عمري ” ، وهم الفنانة رانيا فريد شوقي ، والفنانه القديرة إلهام شاهين .

قصة مسلسل “حسبة عمري”:

روجينا تلعب داخل الأحداث شخصية زوجة تشتبك مع زوجها (فاروق) بعد زواج دام

لأكثر من 20 عاما في أولى حلقات العمل، حيث تقضي ليلة كاملة في الشارع بعد أن يطردها فاروق من بيت الزوجية، فتقرر أن تطالب بحق "الكد والسعاية" وأن يكون لها النصف في كل ممتلكات زوجها بعد طلاقها منـه، ليـدخـلا مـعـا في صراع طويل حول كل منهما بعد عناء سنوات طويلة معا.

مسلسل “حسبة عمرى” من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويشارك في بطولته إلى جانب روجينا كل من عمرو عبد الجليل، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي

جدير بالذكر أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل “سر إلهى” الذي عرض لأول مرة في رمضان 2024، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل أحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، إلى جانب العديد من الوجوه الفنية البارزة.