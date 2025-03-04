جدول امتحانات شهر مارس 2025 محافظة الجيزة ..مواعيد رسمية

جدول امتحانات شهر مارس 2025 محافظة الجيزة .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه من طلاب مدارس الجيزة وأولياء أمورهم.

من جانبها حسمت إدارة الهرم التعليمية الجدل و أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور جدول امتحانات شهر مارس 2025 محافظة الجيزة لجميع الصفوف.

ويبدأ جدول امتحانات شهر مارس 2025 محافظة الجيزة يوم 9 مارس تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات شهر مارس 2025 التي يستعد طلاب المدارس لأداءها.

وتتمثل أبرز التفاصيل المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات شهر مارس 2025 فيما يلي :

موعد امتحانات شهر مارس 2025 في الفترة من الأحد 9 مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025

توضع امتحانات شهر مارس بمعرفة موجه أول كل مادة

يتم وضع 3 نماذج امتحانية لكل امتحان من امتحانات شهر مارس

يعقد كل امتحان من امتحانات شهر مارس بمعدل نصف فترة او فترة كاملة طبقا للوزن النسبي لكل مادة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية

تنعقد امتحانات شهر مارس خلال اليوم الدراسي ويستمر اليوم الدراسي بشكل عادل

مقررات امتحانات شهر مارس 2025

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ردا على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن مقررات امتحانات شهر مارس 2025 ، فمن المقرر أن تشمل امتحانات شهر مارس 2025 ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول من توزيع مناهج الترم الثاني 2025 وحتى بداية الأسبوع الخامس.





3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه لتقييم طلاب صفوف النقل ، يتم عقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي:

الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة.

الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.



الاختبار الثالث يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في سنوات النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.