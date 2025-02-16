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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. قرارات عاجلة الآن

امتحانات شهر مارس 2025
امتحانات شهر مارس 2025
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن موعد أول امتحانات شهرية تعقد لطلاب المدارس في الترم الثاني 2025 ، وهي امتحانات شهر مارس 2025 ، حيث أوضحت تفاصيل هامة بشأن جدول امتحانات شهر مارس 2025 ومقرراته.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات شهر مارس 2025 في الفترة من الأحد 9 مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025

مقررات امتحانات شهر مارس 2025

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ردا على اسفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن مقررات امتحانات شهر مارس 2025 ، فمن المقرر أن تشمل امتحانات شهر مارس 2025 ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول من توزيع مناهج الترم الثاني 2025 وحتى بداية الأسبوع الخامس.

جدول امتحانات شهر مارس 2025

تتولى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2025 قريبا ، مع مراعاة إعلانه قبل وقت كاف من بداية الامتحانات.

ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات شهر مارس 2025 من الأحد 9 مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025.

ويتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2025 ، على الصفحات الرسمية لمديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية على فيس بوك إلى جانب إعلانها في المدارس لضمان وصولها لجميع الطلاب.

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن عقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي:

  الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة.

الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.

الاختبار الثالث يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في سنوات النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

امتحانات جدول امتحانات شهر مارس 2025 امتحانات شهر مارس 2025 شهر مارس 2025

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