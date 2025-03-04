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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ملياردير في ساعة ونص.. 81 تريليون دولار في حسابه بالخطأ | ما القصة؟

تحول بنكي بالخطأ
تحول بنكي بالخطأ
أمينة الدسوقي

قد تصبح ملياردير بدون أدنى مجهود منك وفى لحظة عابرة، هذا ما حدث مع شخص تم تحويل 81 تريليون دولار بالخطأ في حسابه.

عميل يصبح ملياردير خلال ساعة ونص

قد تقع أخطاء في العمليات المصرفية، ولكن من الصعب تصور أن يصل حجم الخطأ إلى 81 تريليون دولار أمريكي، تلك الواقعة حدثت ف  بنك "سيتي جروب" والذي أجري أمر بإيداع بمبلغ 81 تريليون دولار بالخطأ في حساب أحد عملائه بدلا من 280 دولارا، واللافت أنه تمت الموافقة على هذه الخطوة من قبل موظفين في البنك.

تحويل تريليونات بالخطأ 

و ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير لها أن الحادثة وقعت في أبريل من العام الماضي، لكنها لم تكشف سابقا حيث تمت الموافقة على التحويل من قبل موظفي البنك، إلا أن الخطأ لم يُلاحظ إلا بعد ساعة ونصف من تنفيذ العملية، حين اكتشف موظف ثالث خللا في أرصدة الحسابات.

وبحسب الصحيفة، التي استندت إلى تقرير داخلي ومصدرين مطلعين، تم إلغاء التحويل بعد عدة ساعات، كما أوضح التقرير أن الأموال لم تغادر البنك، وأن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان على علم بالحادثة.

وذكر التقرير أن تحويل هذا المبلغ جاء بسبب خطأ في إدخال البيانات ونظام نسخ احتياطي لواجهة مستخدم غير ملائمة. 

وذكر مصرف "سيتي جروب" في رسالة له أن "ضوابط التحقيق حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف وقمنا بعكس الإدخال"، وأشار المصرف إلى أن آلياته "كانت ستمنع أيضا خروج الأموال من البنك".

10 حالات تحويلات خاطئة

وخلال العام الماضي، سجل بنك "سيتي جروب" 10 حالات تحويلات خاطئة، بلغت قيمة كل منها مليار دولار على الأقل، مقارنة بـ 13 حالة مماثلة في عام 2023، كما تعرض البنك لغرامة قدرها 136 مليون دولار نتيجة إخفاقه في معالجة قضايا مرتبطة بمراقبة المخاطر.

ويعتبر مبلغ 81 تريليون دولار رقم هائل، خاصة عند مقارنته بإجمالي أصول "سيتي جروب"، التي بلغت 2.43 تريليون دولار في سبتمبر الماضي.

وأشارت الإحتمالات إلي عدم وصول المبلغ المحول إلى حساب العميل نظرًا لعدم واقعية وجود هذا المبلغ ضمن أرصدة البنك.

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