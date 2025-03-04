ألكساندر سانتوس: الأهلي ملك الحظ في العالم وتلقيت عروضًا مصرية

كشف البرتغالي ألكساندر سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، عن أنه تلقى عروضا من بعض الأندية المصرية، قبل توليه مسئولية تدريب الجيش الملكي المغربي.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فريق الجيش الملكي في مواجهة قوية وصعبة مع فريق بيراميدز المصري.

وقال سانتوس في تصريحات عبر برنامج (التريند) على شاشة قناة الأهلي: «بالفعل تلقيت عروضا من أندية مصرية لكوني مدرب ناجح لكنني فضلت قيادة الجيش الملكي».

وتابع مدرب الجيش الملكي: «عملت في الكرة المصرية من قبل رفقة بيسيرو في الأهلي وكنت سعيدًا بالعمل مدربا في الأهلي رغم أن بيسيرو لم يحقق انجازات مع الفريق».

وحول توقعاته لبطل دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم قال: «الأهلي المرشح الأول للوصول لنهائي أبطال أفريقيا والفوز باللقب لأن الفريق دائما ينافس على أي بطولة يشارك فيها».

واختتم سانتوس: «الأهلي ملك الحظ في العالم، وأتوقع أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي مع الجيش الملكي، والأهلي عقبة لأي فريق في العالم وليس فقط لفريق الجيش الملكي».