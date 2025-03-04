افتتاح بطولة النخبة للميني فوتبول اليوم

يشهد ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت مساء اليوم افتتاح بطولة دوري النخبة للميني فوتبول في موسمها الأول، وهي بطولة للأعمار السنية من 40 وحتى 65 سنة.



ويؤكد أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول كرة القدم المصغرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF ، أن بطولة النخبة إضافة جديدة لسجل نجاحات اتحاد الميني فوتبول، في عامه الخامس ونجاحات متواصلة منذ التأسيس .



وتابع سمير :" سيشهد الملعب الرسمي للاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت احتفالية رمضانية وطنية رياضية بإفتتاح بطولة دوري النخبة والتي تواكب بدء الاحتفالات بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1973، ليؤكد الاتحاد دوره الوطني والتوعوي، إلى جانب دوره الرياضي".



واستطرد سمير :" يعقب الاحتفالية مباراة الافتتاح والتي تجمع فريقي نادي حابي وأكاديمية إيه إم سبورت ، تليها مباراة نادي 15 مايو وأكاديمية إينو، بحضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين وجماهير الفرق و مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول ، ومسؤولي الاتحاد ،وأحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام الرئيسية وعدد من رؤساء مناطق الاتحاد من مختلف المحافظات".



وكان الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان ، ومنذ أن وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرار إشهار الاتحاد ، و الاتحاد يسير وفق خطة منظمة حيث قام رئيس الاتحاد بزيارات لكل محافظات مصر ، خاصة المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين والنوبة وسيوة والطور والعريش ، ليكون بذلك أول رئيس اتحاد لأي لعبة رياضية يزور حلايب وشلاتين وأبورماد (مثلث حلايب) البحر الأحمر والنوبة أسوان وشمال سيناء وجنوب وسيوة والوادي الجديد.. لنشر اللعبة.



كما شكل مناطق للاتحاد في كل محافظات مصر من شخصيات وطنية مخلصة ، وأقام الاتحاد دورات تدريبيبة لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين ليكون للاتحاد كوادره وهياكله المستقلة ، وتم إطلاق قرعة بطولة دوري المناطق المؤهلة للدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول يوم السبت 19 ديسمبر 2020 ، ليطلق رئيس الاتحاد أحمد سمير أول مباراة في تاريخ الاتحاد يوم السبت 26 ديسمبر 2020 من أرض شمال سيناء في رسالة للعالم أجمع ان لمصر قائد وجيش درع وسيف قادرين أن يحموا حماها.

ويواصل قطار الميني فوتبول إنطلاقه بنجاحات عديدة وبطولات عديدة لكل الأعمار السنية رجال وسيدات محلياً وتتويجات ونجاحات دولية كان آخرها فوز رئيس الاتحاد أحمد سمير بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF فبراير الماضي.