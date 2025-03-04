نمبر وان.. محمد رمضان يرقص على سقف سيارته بشوارع القاهرة

قدم الفنان محمد رمضان ، حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي "، من محافظة القاهرة.

وقام محمد رمضان بالرقص على سقف سيارته في شوارع القاهرة على انغام اغنيته الشهيرة نمبر وان ، وسط تفاعل كبير من المواطنين.

وقدم محمد رمضان أموال إلى مواطنين عشوائيين في شوارع القاهرة .



مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".

برنامج يجوب مصر لإسعاد الناس



أكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، مشيرًا إلى أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند توقيع العقد: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".