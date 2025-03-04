مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية.. ناثان آكي يخضع لجراحة ويبدأ رحلة التعافي

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، عن خضوع مدافعه الهولندي ناثان آكي لعملية جراحية ناجحة في قدمه اليسرى، بعد تعرضه لكسر تسبب له في آلام مستمرة خلال الفترة الماضية.

وذكر النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "خضع ناثان آكي لجراحة ناجحة نتيجة كسر في قدمه اليسرى"، مؤكدًا أن اللاعب سيبدأ فترة راحة وتعافٍ قبل الدخول في برنامج إعادة التأهيل.

وكان المدافع الهولندي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة بليموث في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز السيتي 3-1 على ملعب الاتحاد، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الشوط الأول بسبب تفاقم المشكلة التي كانت تزعجه خلال مسيرته.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل للاعب، قائلاً: "يتمنى الجميع في السيتي لناثان الشفاء العاجل".

ويأتي هذا الغياب في وقت حساس بالنسبة للسيتي، الذي يستعد لخوض مواجهة مهمة أمام نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل، على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.