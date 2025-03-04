توغل جديد لقوات الاحتلال في ريف القنيطرة الأوسط بـ سوريا



ذكرت مصادر سورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط، تزامنًا مع تحليق مسيّرات صهيونية في أجواء محافظة القنيطرة.



ومساء امس الاثنين؛ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على موقع عسكري في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية في سوريا.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الموقع الذي شن هجوما ضده كان مخزنا للأسلحة، وقرر قصف المنطقة بسبب التطورات الأخيرة هناك، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته ، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على عدة مواقع في محيط مدينة طرطوس غربي البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجار عنيف هز مرفأ طرطوس بالتزامن مع تحليق طيران مجهول يرجح أنه إسرائيلي، وسط تصاعد لأعمدة الدخان.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي موقع دفاع جوي قرب طرطوس.

وكشف المرصد السوري أنه قبل الهجوم وصلت رسائل نصية لهواتف المواطنين السوريين تطالبهم بالابتعاد عن "مناطق تواجد الإرهابيين"، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.