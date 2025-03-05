زلزال جديد يضرب ولاية سيدي بوزيد التونسية خلال أسبوعين

أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن ولاية سيدي بوزيد شهدت زلزالا بقوة بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، وهو الزلزال الثاني خلال أسبوعين الذي يضرب نفس الموقع.

وأفادت إذاعة موزاييك التونسية، نقلا عن عبد المجيد الدوزي رئيس محطة الرصد الجوي بسيدي بوزيد تسجيل هزة أرضية مساء الثلاثاء 4 مارس 2025 بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن الزلزال في سيدي بوزيد، جاء بعمق 4.9 كم، وعلى بعد 7 كيلومترات جنوب شرق مدينة المكناسي.

يذكر أن نفس الموقع شهد هزة أرضية قبل أسبوعين وتحديدا في يوم الجمعة 21 فبراير الماضي، وكان الزلزال بقوة 3.5 على مقياس ريختر.