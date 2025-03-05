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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل محاكمة عصابة سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

حددت جهات التحقيق بمدينة نصر موعد أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، وذلك يوم 8 مارس الجاري.

وكانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا يفيد بتمكن أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب عدد من وقائع السرقة بالأسلوب ذاته، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

خطف جهات التحقيق بمدينة نصر محاكمة تشكيل عصابي

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