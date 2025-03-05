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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«اركب وتبرع».. كيف يساهم الركاب في دعم المحتاجين؟ | تفاصيل حملة «الحركة بركة»

مؤتمر صحفى
مؤتمر صحفى
أحمد عبد القوى

نظّمت شركة "إندرايف" مؤتمرًا صحفيًا أمس الثلاثاء بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" للإعلان عن تفاصيل حملة "الحركة بركة"، التي تهدف إلى توفير الوجبات للمحتاجين في مناطق حيوية بالقاهرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد مينا عماد، مدير التسويق الإقليمي لـ"إندرايف"، أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف الشركة التنموية وتعكس شعار مؤسسة "مصر الخير" في تنمية الإنسان، خاصة في دعم الشباب. واستمر العمل على الحملة لأكثر من خمسة أشهر لضمان تحقيق أقصى استفادة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار عماد إلى أن التعاون مع "مصر الخير"، التي تمتلك قاعدة بيانات دقيقة حول المحتاجين، يضمن وصول الدعم بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أوضح أن الشركة ستتبرع بوجبة طعام مقابل كل خمس رحلات تُجرى عبر التطبيق خلال الحملة، مما يمنح المستخدمين فرصة للمساهمة في نشر الخير.

أضاف الدكتور محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أن "إندرايف" تلعب دورًا مهمًا في إيصال الدعم من خلال الخيم الرمضانية، مشددًا على أهمية التعاون في عدة مجالات مثل التعليم والصحة.

وتتضمن الحملة آلية "اركب وتبرع"، حيث يتم توزيع أكثر من 2000 وجبة يوميًا، مما يضمن الوصول إلى 63 ألف مستفيد خلال الشهر الكريم.

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