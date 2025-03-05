مواقيت الصلاة خامس أيام رمضان .. موعد آذان المغرب بمحافظة قنا

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلوات بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت آذان المغرب بمحافظة قنا، فى خامس أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 05.53 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 13.28 ساعة صيام.

وتشهد الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الأربعاء 5 رمضان 1446 هجرية، الموافق 5 مارس 2025، الفجر 04:45 صباحاً، والظهر 12,01 صباحاً، والعصر 03:22 مساءً، والمغرب 05.53 مساءً، والعشاء 07.07 مساءً.

أما المواقيت التقديرية لموعد السحور، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.26 صباحاً، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04.26 صباحاً، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 06.09 صباحاً.

يذكر أن الكثير من الدواوين العائلية بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يومية يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد تنافس فى عقد الندوات والأمسيات على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.

