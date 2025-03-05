حضريها على الفطار .. طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية

تعتبر طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية من الأطباق الكلاسيكية الشهية التي تتميز بنكهتها الغنية وقوامها الكريمي.

وقدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية المميزة لتحضير هذه الشوربة في برنامجها “أميرة في المطبخ”، وإليكم الطريقة بالتفصيل في السطور التالية:

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية

مكونات طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية :

زيت زيتون

زبدة

بصل أحمر مقطع إلى شرائح

سكر بني

ملح وفلفل أسود

صويا صوص

مرقة (دجاج أو لحم)

كريمة طهي

زعتر طازج

خبز فرنسي مقطع إلى شرائح

جبنة موتزاريلا أو جروير مبشورة



طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية:

ـ في قدر على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون والزبدة.



ـ أضيفي شرائح البصل الأحمر وقلبيها حتى تذبل وتصبح ذهبية اللون.

ـ أضيفي السكر البني واستمرّي في التقليب حتى يتكرمل البصل قليلاً.



ـ تبّلي الخليط بالملح والفلفل الأسود، ثم أضيفي الصويا صوص والزعتر الطازج.



ـ صبي المرقة واتركي الشوربة تغلي لمدة 15-20 دقيقة.



ـ أضيفي كريمة الطهي وامزجي جيداً حتى تتجانس المكونات.



ـ في وعاء تقديم مقاوم للحرارة، اسكبي الشوربة، وضعي شريحة من الخبز الفرنسي المحمص على الوجه، ثم رشي الجبنة المبشورة.



ـ ضعي الوعاء تحت شواية الفرن حتى تذوب الجبنة وتتحمر قليلاً.