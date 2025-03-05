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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة.. وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي لعمل الفول بالسجق

طريقة عمل الفول بالسجق
طريقة عمل الفول بالسجق
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل الفول بالسجق من الوصفات الشهية، والتي يشتهر تحضيرها في وصفات المطبخ المصري، ويمكن تقديمها على وجبة السحور، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الفول بالسجق، وهي من الأكلات المصرية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي ٤ أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الفول بالسجق

طريقة عمل الفول بالسجق

مكونات طريقة عمل الفول بالسجق:

2 كوب فول مدمس

¼ كيلو سجق مقطع شرائح

1 بصلة متوسطة مفرومة

1 فلفل أخضر مقطع مكعبات

1 فلفل ألوان (اختياري)

2 فص ثوم مفروم

1 طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت

بقدونس مفروم للتزيين


طريقة عمل الفول بالسجق:

ـ في مقلاة على نار متوسطة، سخّني الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل.


ـ أضيفي الثوم المفروم وشرائح السجق، وقلّبي حتى يتغير لون السجق وينضج جزئيًا.


ـ أضيفي مكعبات الفلفل الأخضر والفلفل الألوان، وقلّبي لمدة دقيقتين.


ـ ضعي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، وقلّبي جيدًا حتى تتجانس الصلصة مع المكونات.


ـ أضيفي التوابل (الكمون، البابريكا، الفلفل الأسود، والملح)، وقلّبي جيدًا.


ـ اسكبي الفول المدمس فوق الخليط، وقلّبي لمدة 5 دقائق حتى يتشرب الفول نكهة السجق.


ـ اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق أخرى حتى يصبح القوام متجانسًا.


ـ زيني بالبقدونس المفروم، وقدميه ساخنًا مع العيش البلدي أو الفينو.

ـ يمكن إضافة بيض مخفوق على الوجه قبل التقديم للحصول على وصفة مشبعة أكثر.

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