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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان
آية التيجي

يفضل تناول التمر على الإفطار في شهر رمضان بجانب الماء، أو العصائر الطبيعية، وذلك من دوره أن يعطي الجسم الطاقة، ويعوضه عما فقده خلال فترة الصيام.

فوائد تناول التمر في رمضان

ويحتوي التمر على السكريات الطبيعية، والكربوهيدرات، والألياف، بالإضافة إلى أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وفقا لما نشر في موقع  "هيلث لاين" الطبي، ومن أبرز فوائد تناول التمر ما يلي :

ـ مصدر طبيعي للطاقة :

التمر غني بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة بعد ساعات طويلة من الصيام.


ـ سهل الهضم ويهيئ المعدة للطعام :

عند الإفطار، يساعد التمر على تنشيط المعدة وإفراز العصارات الهضمية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء وجبة الإفطار.


ـ يعوض نقص السكريات في الجسم :

خلال الصيام، ينخفض مستوى السكر في الدم، وتناول التمر يعيد التوازن بسرعة، مما يمنع الشعور بالدوخة أو التعب المفاجئ.


ـ غني بالألياف ويحسن الهضم :

التمر يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن عملية الهضم وتمنع الإمساك، وهو أمر شائع خلال شهر رمضان بسبب تغير نمط الأكل.


ـ يحافظ على صحة القلب :

التمر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب.

فوائد تناول التمر في رمضان


ـ يرطب الجسم ويمنع الجفاف:

يحتوي التمر على نسبة من الماء والمعادن المهمة مثل البوتاسيوم، مما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم خلال الصيام.


ـ يعزز وظائف الدماغ :

التمر غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات B التي تدعم صحة الدماغ، وتحسن التركيز والذاكرة، وهو أمر مهم خلال الصيام.


ـ يعزز الشعور بالشبع :

بسبب محتواه العالي من الألياف، فإن التمر يساعد في تقليل الشعور بالجوع، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار.

أفضل طريقة لتناول التمر في رمضان

 

ـ عند الإفطار، تناولي 3-5 حبات تمر مع كوب ماء أو حليب لتعويض الطاقة المفقودة بسرعة.


ـ يمكن إضافة التمر إلى العصائر أو تناوله مع المكسرات لتعزيز الفوائد الغذائية.


ـ تناوله في السحور يساعد في الحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

التمر الصيام شهر رمضان فوائد تناول التمر تناول التمر الإفطار

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